Фредди Роуч раскритиковал тренера Фьюри за бой с Уайлдером

Новости спорта: Фредди Роуч прокомментировал работу Бена Дейвисона в качестве секунданта в бою Уайлдер - Фьюри.

Известный тренер Фредди Роуч, работавший в углу Тайсона Фьюри на поединке против Деонтея Уайлдера в качестве катмена, высказал ряд критических замечаний относительной действий главного секунданта Бена Дейвисона в этом поединке.

"Я — тренер более атакующего плана, я очень агрессивен и был слегка разочарован работой угла, поскольку Бен советовал Фьюри постоянно финтить и отступать, — сказал Роуч в интервью Fox Sports. — Я спросил: "Почему ты советуешь ему отступать? Пусть дерется, он может уложить этого парня". Думаю, он действовал слишком осторожно. Он говорил не рисковать, на что я ответил, что это боксерский ринг и боец рискует, уже когда подписывает договор на бой. Фьюри пару раз потряс Уайлдера, и мне жаль, что он не воспользовался шансом и не добил его".

Роуч, однако, признал, что Бен Дейвисон проделал великолепную работу над физподготовкой Фьюри.

Американский тренер не исключает, что будет работать в углу Фьюри и на матче-реванше, если он состоится.