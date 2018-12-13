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Промоутер Хирн заговорил о бое Усик - Джошуа: названы условия

Промоутер Хирн заговорил о бое Усик - Джошуа: названы условия
03:01 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал возможный бой Джошуа - Усик.

Британский промоутер Эдди Хирн опроверг в интервью Sky Sports заявление Фрэнка Уоррена о том, что он в настоящее время работает над организацией боя между чемпионом IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

"Я видел сообщения о том, что достигнута договоренность о бое Усика с Джошуа, но это совершенно точно не соответствует действительности, — заявил Хирн. — Об этом бое пока вообще не было разговора, не считая заявлений, что они хотят встретиться когда-нибудь в будущем".

Хирн также сообщил, что Усик в следующий раз выйдет на ринг не раньше апреля-мая, поскольку нуждается в отдыхе после очень напряженного 2018 года. "Я думаю, он захочет провести один-два боя [в супертяжелом весе] прежде чем встретиться с Джошуа, — сказал промоутер. — Но если он будет готов сразу выйти на этот поединок, а Уайт или Чисора не будут готовы и мы не сможем договориться с Уайлдером или Фьюри, то возможно всякое. Однако сейчас мы определенно не планируем этот бой".

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Джошуа - Усик.
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