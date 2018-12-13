Бой Ломаченко - Педраса - второй поединок по ТВ-аудитории в США в 2018 году

Новости спорта: Бой Ломаченко - Педраса привлек немалую зрительскую аудиторию в США.

Бой легковесов Василия Ломаченко и Хосе Педрасы на американском телевидении посмотрели более двух миллионов телезрителей, сообщает BoxingScene со ссылкой на Nielsen Media Research. Напомним, что Ломаченко в минувшие выходные единогласным решением судей победил Педрасу и добавил к титулу чемпиона WBA титул WBO.

Этот поединок с 2,1 млн зрителей стал вторым самым просматриваемым боксёрским боем за год на ТВ в США. Больше его смотрели только октябрьскую встречу Теренса Кроуфорда и Хосе Бенавидеса, которая привлекла к экранам 2,8 млн человек.

Среднее количество зрителей турнира Ломаченко — Педраса было выше, чем в шести из семи играх НБА, транслируемых на основном кабельном телевидении на прошлой неделе. Единственный матч НБА, который привлёк больше зрителей, — это игра «Голден Стэйт» — «Милуоки», собравшая в среднем 2,021 млн зрителей.

Бой Василия и Хосе — номер два по общему количеству просмотров по всему кабельному телевидению в субботу среди мужчин в возрасте 18-34, 18-49 и 25-54. Этот рейтинг включает все спортивные и неспортивные программы на базовом и премиальном кабельных каналах.