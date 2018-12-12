Ковалев опять заговорил о бое с Уордом

Новости спорта: Сергей Ковалев вновь вспомнил первый поединок против Андре Уорда, отметив, что его тогда "ограбили" судьи.

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалев вновь вспомнил о поединках с Андре Уордом. По мнению россиянина, ни одно из двух поражений не было заслуженным.

"Конечно, я больше не являюсь непобеждённым боксёром, у меня есть поражения. Но это не сломало меня психологически. Я знаю, что я не проиграл Уорду. В первом бою я был ограблен, а во втором бой был остановлен из-за неправильного решения рефери. В последнем бою я проиграл. Я проиграл Альваресу на сто процентов, и тут не может быть никаких вопросов", — сказал Ковалёв в интервью, размещённом на канале FightHype в YouTube.

2 февраля 2019 года Сергей Ковалёв проведёт повторный поединок с Элейдером Альваресом. В этой встрече у россиянина будет шанс вернуть пояс чемпиона мира по версии WBO.