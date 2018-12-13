"Много болтает": Ломаченко назвал желаемых соперников

Новости спорта: Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел провести свой следующий бой.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко назвал имена потенциальных соперников на 2019 год, а также признался, что в нынешней весовой категории он чувствует себя не совсем комфортно.

"Не знаю, является ли лёгкая весовая категория для меня максимумом, но сейчас она для меня велика. Чувствую, что соперники крупнее меня, но мы посмотрим. Пока я сосредоточен на лёгком весе. Цели на 2019 год? Объединить все титулы и провести поединки с теми, кто слишком много говорит, я имею ввиду Джервонту Дэвиса. Не так уж и важно, встретимся мы во втором полулёгком весе или в лёгком.

Ещё один вариант — бой с чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигелем Берчельтом, который рассматривает возможность смены дивизиона", — приводит слова Ломаченко Boxingtalk.