Скачать
Пятница, 14.12.2018
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы
Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Сауль Альварес: Для меня очень важно войти в историю бокса

Сауль Альварес: Для меня очень важно войти в историю бокса
23:21 Чт, 13 Декабрь 2018 Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль "Канело" Альварес признался, что любит побеждать нокаутами.

Чемпион мира в среднем весе Сауль "Канело" Альварес, приехавший в Нью-Йорк на поединок 15 декабря против обладателя титула WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдинга , сказал, что он всегда стремится одержать убедительную победу, и этот бой за чемпионский титул в третьей весовой категории очень важен для него.

"Победа нокаутом всегда впечатляет, — цитирует Альвареса Sky Sports. — Я готовился извлечь максимум в этом бою, любыми способами, любыми средствами. Я намерен полностью выложиться на ринге, и я всегда, во всех своих боях, стремлюсь к победе нокаутом".

"Для меня очень важно оказаться в числе того десятка мексиканцев, которые стали чемпионами мира в трех весовых категориях, войти в историю, — добавил Альварес. — Поэтому я провожу этот важный бой, и важно одержать победу".

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Лион: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
02 Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
03 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
04 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
05 Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь