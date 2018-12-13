Сауль Альварес: Для меня очень важно войти в историю бокса

Новости спорта: Сауль "Канело" Альварес признался, что любит побеждать нокаутами.

Чемпион мира в среднем весе Сауль "Канело" Альварес, приехавший в Нью-Йорк на поединок 15 декабря против обладателя титула WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдинга , сказал, что он всегда стремится одержать убедительную победу, и этот бой за чемпионский титул в третьей весовой категории очень важен для него.

"Победа нокаутом всегда впечатляет, — цитирует Альвареса Sky Sports. — Я готовился извлечь максимум в этом бою, любыми способами, любыми средствами. Я намерен полностью выложиться на ринге, и я всегда, во всех своих боях, стремлюсь к победе нокаутом".

"Для меня очень важно оказаться в числе того десятка мексиканцев, которые стали чемпионами мира в трех весовых категориях, войти в историю, — добавил Альварес. — Поэтому я провожу этот важный бой, и важно одержать победу".