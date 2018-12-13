Ригондо впервые выйдет на ринг после поражения от Ломаченко

Новости спорта: Гильермо Ригондо вернется на ринг в январе 2019 года.

Экс-чемпион мира в первом полулегком весе Гильермо Ригондо, не выходивший на ринг с момента поражения от Василия Ломаченко в декабре 2017 года, вернется в январе в рамках одного из шоу Premier Boxing Champions.

38-летний Ригондо вскоре после проигрыша Ломаченко сумел досрочно освободиться от контракта с компанией Roc Nation Sports, принадлежащей рэперу Jay-Z, и недавно подписал договор с известным менеджером Элом Хэймоном.

Соперник и точная дата следующего боя Ригондо пока неизвестны, однако уже ясно, что он не останется в весовой категории до 59 кг, в которую поднимался ради поединка с Ломаченко, а вернется в свой прежний вес до 55,3 кг.