Митрофанов узнал имя следующего соперника

Новости спорта: Украинец Дмитрий Митрофанов проведет бой с грузином Беко Муржикнели.

22 декабря на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в рамках большого боксерского шоу, организованного K2 Promotions Ukraine, Дмитрий Митрофанов (2-0-1, 1 КО) встретится с представителем Грузии Беко Муржикнели (6-6-0, 4 КО) в шестираундовом поединке. Это будет первый бой Дмитрия в качестве профессионала в родных стенах.

До этого Митрофанов боксировал в США и Великобритании. Предыдущий бой с чемпионом Нидерландов Джино Кантерсом проходил в андеркарде поединка Усик - Беллью и завершился ничьей.

"Подготовка проходит хорошо, все идет по плану. Сейчас у нас по две тренировки в день. Ми на финальном этапе – в пятницу проведу последний спарринг. Ждем поединка 22 декабря, будем показывать красивый бокс!", - отметил Дмитрий Митрофанов.

В ходе боксерского вечера на ринг также выйдут Денис Беринчик, Олег Малиновский, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Андрей Руденко и другие.

Главные бои будет транслировать телеканал "Интер".