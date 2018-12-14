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Кличко вошел в десятку боксеров, чьи бои наиболее часто транслировались на HBO

Кличко вошел в десятку боксеров, чьи бои наиболее часто транслировались на HBO
05:43 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Владимир Кличко вошел в топ-10 боксеров, бои которых чаще всего показывали на американском канале HBO.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вошел в топ-10 боксеров, чьи бои наиболее часто транслировать на американском телеканале НВО, который принял решения прекратить показывать бокс.

Всего бои украинца на телеканале транслировались 22 раза – это больше, чем поединки Майка Тайсона и Артуро Гатти. К примеру, бои с участием Леннокса Льюиса на НВО транслировались 23 раза. Чаще всего канал показывал поединки Роя Джонса и Оскара Де Ла Хойи – по 33 боя.

«Довольно впечатляющие цифры. Спасибо за все захватывающие времена и памятные моменты. Это было настоящее удовольствие работать со всеми. Прощайте сейчас и, надеюсь, вы вернетесь после перезагрузки», - так сам Владимир Кличко оценил сотрудничество с американским телевизионным гигантом.

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Владимир Кличко, Бокс, HBO, Новости бокса.
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