Кличко вошел в десятку боксеров, чьи бои наиболее часто транслировались на HBO

Новости спорта: Владимир Кличко вошел в топ-10 боксеров, бои которых чаще всего показывали на американском канале HBO.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вошел в топ-10 боксеров, чьи бои наиболее часто транслировать на американском телеканале НВО, который принял решения прекратить показывать бокс.

Всего бои украинца на телеканале транслировались 22 раза – это больше, чем поединки Майка Тайсона и Артуро Гатти. К примеру, бои с участием Леннокса Льюиса на НВО транслировались 23 раза. Чаще всего канал показывал поединки Роя Джонса и Оскара Де Ла Хойи – по 33 боя.

«Довольно впечатляющие цифры. Спасибо за все захватывающие времена и памятные моменты. Это было настоящее удовольствие работать со всеми. Прощайте сейчас и, надеюсь, вы вернетесь после перезагрузки», - так сам Владимир Кличко оценил сотрудничество с американским телевизионным гигантом.