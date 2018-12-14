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"Судьи ошиблись": Хопкинс сделал заявление о бое Уайлдер - Фьюри

&quot;Судьи ошиблись&quot;: Хопкинс сделал заявление о бое Уайлдер - Фьюри
20:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бернард Хопкинс считает, что Деонтей Уайлдер победил Тайсона Фьюри в бою 1 декабря.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Деонтей Уайлдер сделал более чем достаточно для того, чтобы сохранить свой титул WBC в бою с Тайсоном Фьюри, и выразил уверенность в том, что Уайлдер нокаутирует Тайсона в реванше.

"Уайлдер выиграл бой с Фьюри. Я уверен, что нокдауны обеспечили ему победу. Фьюри несколько раз наносил удары, но они не были эффективными В следующий раз Уайлдер остановит его.

Я думаю, что Энтони Джошуа — самый здоровый и спортивный среди все супертяжей. Но Уайлдер выиграл бой с Фьюри, причём это должно было быть единогласным решением судей. Он сделал достаточно, два нокдауна дали ему преимущество. Думаю, что судьи ошиблись, потому что я не видел проигранных им раундов в этом бою", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.

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Бокс, Бернард Хопкинс, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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