"Судьи ошиблись": Хопкинс сделал заявление о бое Уайлдер - Фьюри

Новости спорта: Бернард Хопкинс считает, что Деонтей Уайлдер победил Тайсона Фьюри в бою 1 декабря.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Деонтей Уайлдер сделал более чем достаточно для того, чтобы сохранить свой титул WBC в бою с Тайсоном Фьюри, и выразил уверенность в том, что Уайлдер нокаутирует Тайсона в реванше.

"Уайлдер выиграл бой с Фьюри. Я уверен, что нокдауны обеспечили ему победу. Фьюри несколько раз наносил удары, но они не были эффективными В следующий раз Уайлдер остановит его.

Я думаю, что Энтони Джошуа — самый здоровый и спортивный среди все супертяжей. Но Уайлдер выиграл бой с Фьюри, причём это должно было быть единогласным решением судей. Он сделал достаточно, два нокдауна дали ему преимущество. Думаю, что судьи ошиблись, потому что я не видел проигранных им раундов в этом бою", — приводит слова Хопкинса BoxingScene.