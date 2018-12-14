Скандальный боксер Сондерс вернется на ринг 22 декабря

Новости спорта: Бывший чемпион в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс вернется на ринг 22 декабря 2018 года после годичного перерыва.

Соперником британского боксёра станет венгерский спортсмен Золтан Сера, сообщает BoxingScene. Поединок пройдёт в Манчестере в рамках шоу, главным боем которого станет поединок за титул по версии IBF в полулёгком весе между Карлом Фрэмптоном и Джошем Уоррингтоном.

Стоит отметить, что Сера обычно выступает в полутяжёлом или втором среднем весе. Пока неизвестно, в рамках какой весовой категории пройдёт поединок.

В 2018 году Сондерс дважды мог вернуться на ринг в поединке с Мартином Мюрреем, но отменял бой из-за травм, а в октябре отказался от поединка с Деметриусом Андраде.