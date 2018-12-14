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Де Ла Хойя: Сауль Альварес вырубит Филдинга в 9-10 раунде

Де Ла Хойя: Сауль Альварес вырубит Филдинга в 9-10 раунде
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер уверен, что Саулю Альваресу под силу взять титул в новой весовой категории.

Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы мексиканского боксера Сауля Альвареса, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя его клиента против Рокки Филдинга.

“Я не рекламирую этот бой, как самый сложный, но это будет не просто. Канело поднимается в весе, а это всегда трудно. Но я думаю, что он вырубит Филдинга в 9-10-м раунде.

Самое главное, что Канело наконец будет сражаться в Мекке бокса – на Мэдисон-сквер-гарден. Поражение от Филдинга может стать неприятным ударом, но я скрещиваю пальцы за Сауля. В боксе никогда не знаешь наверняка, как все закончится”,- приводит слова промоутера BoxingNews24.

Напомним, что поединок Сауля Альвареса против Рокки Филдинга за титул WBA Regular во втором среднем весе пройдет 15 декабря в Нью-Йорке.

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Бокс, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса.
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