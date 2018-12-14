Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой

Новости спорта: Прогноз и анонс на бой Артем Далакян – Грегорио Леброн.

15 декабря, в субботу, в киевском КВЦ «Парковый» украинский боксер Артем Далакян (17-0, 12 КО) второй раз в карьере будет защищать титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA. Соперником 31-летнего Далакяна будет третий в рейтинге боксер ассоциации – доминиканец Грегорио Леброн (21-4, 16 КО).

Главным поединком вечера станет бой между украинцем Артемом Далакяном (17-0, 12 КО) и доминиканцем Грегорио Леброном (21-4, 16 КО). В нем украинец будет второй раз защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA.

Расписание вечера бокса:

Тимур Бычков (Украина, 5-0, 5 КО) - Фернандо Эредия (Испания, 3-5, 1 КО) - 18:00

Владислав Мельник (Украина, 7-1, 4 КО) - Хуан Луис Гонсалес (Испания, 11-8, 4 КО) - 18:30

Игорь Магурин (Украина, 10-0-1, 4 КО) - Дата Навава (Грузия, 9-9) - 19:00

Игорь Кудрицкий (Украина, 10-0-1, 5 КО) - Фарук Даку (Уганда, 21-15-1, 9 КО) - 19:40

Владислав Сиренко (Украина, 9-0, 8 КО) - Марсело Насименто (Бразилия, 18-17, 16 КО) - 20:20

Александр Захожий (Украина, 9-0, 7 КО) - Иринеу Беато Коста Жуниор (Бразилия, 19-8, 17 КО) - 21:00

Артем Далакян (Украина, 17-0, 12 КО) - Грегорио Леброн (Доминикана, 21-4, 16 КО) - 21:30

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ

Прямую трансляцию битвы Далакяна и Леброна можно будет посмотреть на телеканале XSport. Вечер бокса начнется в 18.30.

Напомним, что Далакян завоевал звание чемпиона мира в феврале этого года, победив американца Брайана Вилорию. В июне он защитил свой титул, одержав победу над представителем Таиланда Сиричаи Тайеном.