Боб Арум назвал следующего соперника Ломаченко

Новости спорта: Промоутер украинца Боб Арум утверждает, что легкий вес - это максимум для Ломаченко.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою с Хосе Педрасой, а также поделился мнением о перспективах украинца.

«Теперь Ломаченко выступает в лёгком весе и сражается с бойцами, которые гораздо крупнее него. Так что теперь его победы не будут такими же лёгкими, как прежде. Но он по-прежнему показывает своё мастерство.

Сейчас я определённо думаю, что лёгкая весовая категория — максимум для Ломаченко. Возможно, через пару лет я буду думать иначе. Но сейчас боксёры первого полусреднего веса смотрятся гораздо лучше него.

Что касается следующего соперника Василия, полагаю, им станет победитель боя Иса Чаниев — Ричард Комми. Номер два в списке — Мигель Берчельт. Джервонта Дэвис? Нам это интересно, но это будет сопряжено с трудностями, связанными с тем, что менеджером Дэвиса является Эл Хэймон", — приводит слова Арума Boxingtalk.