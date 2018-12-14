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Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко

Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Кличко

Новости спорта: Британский промоутер Эдди Хирн заинтриговал всех заявлением о следующем сопернике Энтони Джошуа.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал следующих вероятных соперников британского чемпиона, а также заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться в ринг.

Эдди Хирн заявляет, что даже Александр Усик может выйти в ринг против Джошуа уже в следующем бою.

"В настоящее время мы хотим боя с Уайлдером. Но это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Уайт – Чисора. Это может быть Александр Усик, или Джаррелл Миллер. Все в игре.

Реванш с Кличко? Владимир хочет вернуться. Думаю, что он написал Энтони: "Я хочу вернуться. Чувствую, что сейчас могу побить всех в дивизионе", – цитирует Хирна Тalksport.

Ранее появилась информация, что команда Джошуа забронировала арену в Британии на бой с Уайлдером.

Напомним, бой Кличко - Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Эдди Хирн.
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