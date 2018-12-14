Скачать
Пятница, 14.12.2018
Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо
Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры
Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры
Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла
Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла

Усик отказался сниматься в фильме Сталлоне

Усик отказался сниматься в фильме Сталлоне
13:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Боксер Александр Усик отказался от роли в фильме «Крид-2», которую ему предлагал Сталлоне.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заявил, что актёр, сценарист и продюсер фильма «Крид-2» Сильвестр Сталлоне предлагал ему сняться в этой кинокартине. Об этом украинский боксёр рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Усик не смог согласиться, потому что съемочный процесс совпадал с его тренировочным лагерем к одному из боёв.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 ноября этого года, Александр нокаутом в восьмом раунде победил британца Тони Белью, тем самым защитив титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Всего за профессиональную карьеру Усик одержал 16 побед (12 нокаутом) и не имеет поражений.

Ранее Александр проявил готовность провести бой с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
02 Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
03 Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
04 УЕФА открыл дело против Шахтера из-за ультрас Динамо
05 Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь