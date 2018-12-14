Усик отказался сниматься в фильме Сталлоне

Новости спорта: Боксер Александр Усик отказался от роли в фильме «Крид-2», которую ему предлагал Сталлоне.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заявил, что актёр, сценарист и продюсер фильма «Крид-2» Сильвестр Сталлоне предлагал ему сняться в этой кинокартине. Об этом украинский боксёр рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Усик не смог согласиться, потому что съемочный процесс совпадал с его тренировочным лагерем к одному из боёв.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 ноября этого года, Александр нокаутом в восьмом раунде победил британца Тони Белью, тем самым защитив титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Всего за профессиональную карьеру Усик одержал 16 побед (12 нокаутом) и не имеет поражений.

Ранее Александр проявил готовность провести бой с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.