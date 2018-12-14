Усик приглашает болельщиков поддержать Беринчика и Малиновского

Новости спорта: 22 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Главным событием вечера бокса станет поединок Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International против чемпиона Филиппин Росеки Кристобаля (15-2, 11 КО) по прозвищу "The Gentle Giant".

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил всех поклонников бокса прийти и поддержать украинских бойцов. "Дорогие друзья, 22 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах состоится боксерский турнир K2 Promotions, в рамках которого будут боксировать Денис Беринчик, Олег Малиновский и многие другие. Приходите поддержать ребят, ваша поддержка им нужна! Всем добра!", - отметил Усик.

В этот вечер Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Олега будет чемпион Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО). Также в ринг в этот вечер выйдут чемпион Украины в суперлегком весе Мишико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко.