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Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла

Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла
14:38 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн хочет организовать бой в США Василия Ломаченко против Энтони Кроллы.

Британский промоутер и управляющий директор компании Matchroom Sport Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко сам захочет провести поединок против Энтони Кроллы.

По мнению Хирна, украинца подтолкнут две вещи: большой гонорар за выступление на телеканале DAZN, а также удобная дата боя. «Бой за титул IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым состоится не раньше февраля или марта. Ломаченко же захочет боксировать в марте или около того, а поэтому он должен драться сначала с Кроллой, а потом уже с победителем этого боя, Комми-Чаниев, - заявил Хирн. - Ломаченко захочет этого поединка. Он будет верить в то, что побьет Энтони Кроллу и заработает самый большой гонорар в карьере. Скорее всего, мы проведём этот бой в Америке, потому что именно оттуда мы получаем основную часть денег, с американского ТВ. Я бы с удовольствием организовал этот поединок в Нью-Йорке. Этот бой напоминает противостояние Канело против Рокки Филдинга. От таких боев нельзя отказываться».

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Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Энтони Кролла, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
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