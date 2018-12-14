Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла

Новости спорта: Эдди Хирн хочет организовать бой в США Василия Ломаченко против Энтони Кроллы.

Британский промоутер и управляющий директор компании Matchroom Sport Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко сам захочет провести поединок против Энтони Кроллы.

По мнению Хирна, украинца подтолкнут две вещи: большой гонорар за выступление на телеканале DAZN, а также удобная дата боя. «Бой за титул IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым состоится не раньше февраля или марта. Ломаченко же захочет боксировать в марте или около того, а поэтому он должен драться сначала с Кроллой, а потом уже с победителем этого боя, Комми-Чаниев, - заявил Хирн. - Ломаченко захочет этого поединка. Он будет верить в то, что побьет Энтони Кроллу и заработает самый большой гонорар в карьере. Скорее всего, мы проведём этот бой в Америке, потому что именно оттуда мы получаем основную часть денег, с американского ТВ. Я бы с удовольствием организовал этот поединок в Нью-Йорке. Этот бой напоминает противостояние Канело против Рокки Филдинга. От таких боев нельзя отказываться».