"Я не глупый": Кролла хочет провести бой с Ломаченко

Новости спорта: Британский боксер Энтони Кролла продолжает ждать боя с украинским чемпионом WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.

"Смотреть за Ломаченко невероятно. Надеюсь, что мой бой с ним состоится в 2019 году. Не могу дождаться этой встречи. Я не глупый — знаю, что мне будет очень сложно", — сказал Кролла в интервью Off The Ball.

Также Кролла рассказал, что еще не начинал подготовку к поединку против Ломаченко.

"Мы еще не садились и не готовились к этому поединку. Когда я вернусь в зал, мы начнем работать над некоторыми ударами. Приблизительно мы знаем, что мы попытаемся сделать. К чему точно придется готовиться — это к его движению. Он двигается просто превосходно, и нам придется найти этому достойный ответ".

Кролла является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе, которым сейчас владеет Ломаченко. Британец заявлял о своем желании провести бой с украинцем.