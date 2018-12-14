Позиция WBC касательно боев Уайлдер - Фьюри и Джошуа - Уайлдер

Новости спорта: Стала известна позиция Всемирного боксерского совета (WBC) касательно приоритетности проведения чемпионских боев в супертяжелом весе.

Несмотря на то, что Всемирный боксерский совет (WBC) недавно назначил немедленный матч-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, он может изменить свое решение в случае получения запроса на объединительный бой между Уайлдером и чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, поскольку по правилам организации объединительные бои имеют наивысший приоритет. Об этом рассказал в интервью британскому изданию The Independent президент WBC Маурицио Сулейман.

"Если мы получим запрос на объединительный поединок, конечно мы рассмотрим его, — сказал Сулейман. — Но на данный момент WBC проголосовал за назначение матча-реванша Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри, и это решение вступит в силу в первую неделю января... Пока мы не получали никаких запросов, дающих повод изменить этот сценарий".

Сулейман также сообщил, что после 22 декабря будет определен обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе, поскольку в этот день проводят бои первый номер рейтинга Доминик Бризил и обладатель пояса WBC Silver Диллиан Уайт.