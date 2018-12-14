Беллью впервые вернулся к тренировкам после нокаута от Усика

Новости спорта: Ранее британец Тони Беллью объявил о завершении карьеры.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал о возобновлении тренировок и о ситуации с восстановлением поврежденных рук.

"Да, я вернулся к тренировкам. У меня было пару недель выходных, а теперь я тренируюсь 4 раза в неделю. Я не выполняю некоторые упражнения, так как мои кулаки попросту могут не выдержать этого. Мне потребуется 6-12 месяцев, чтобы полностью восстановить руки. Только тогда я смогу хоть как-то ими работать.

Практически на протяжении всей своей профессиональной карьеры я боролся с поврежденными руками, но это не сыграло никакой роли в поединке с Александром Усиком", - приводит слова боксера WorldBoxingNews.