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Далакян настроен на нокаут в чемпионском бою против Леброна

Далакян настроен на нокаут в чемпионском бою против Леброна
22:34 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Артем Далакян прокомментировал свой ближайший бой против Грегорио Леброна.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) настроен на досрочную победу в бою против Грегорио Леброна (24-1, 16 КО).

"За последние недели я провел спарринги с четырьмя боксерами. Все прошло по плану. Я готов провести все 12 раундов, но приложу все усилия, чтобы закончить досрочно и победить. Все супер".

Бой против доминиканца станет второй защитой пояса для Далакяна. Украинец завоевал титул 24 февраля в США после убедительной победы над Брайаном Вилорией (38-6, 23 КО). После этого Далакян провел защиту пояса против Сиричаи Тайена (50-4, 35 КО) и поединок 17 июня стал первым в истории Киева боем за титул чемпиона мира.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Артем Далакян, Грегорио Леброн, Далакян - Леброн, Артем Далакян - Грегорио Леброн.
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