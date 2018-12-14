Далакян настроен на нокаут в чемпионском бою против Леброна

Новости спорта: Артем Далакян прокомментировал свой ближайший бой против Грегорио Леброна.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) настроен на досрочную победу в бою против Грегорио Леброна (24-1, 16 КО).

"За последние недели я провел спарринги с четырьмя боксерами. Все прошло по плану. Я готов провести все 12 раундов, но приложу все усилия, чтобы закончить досрочно и победить. Все супер".

Бой против доминиканца станет второй защитой пояса для Далакяна. Украинец завоевал титул 24 февраля в США после убедительной победы над Брайаном Вилорией (38-6, 23 КО). После этого Далакян провел защиту пояса против Сиричаи Тайена (50-4, 35 КО) и поединок 17 июня стал первым в истории Киева боем за титул чемпиона мира.