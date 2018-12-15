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Гарсия рассказал, почему не хочет выходить на ринг против Ломаченко

Гарсия рассказал, почему не хочет выходить на ринг против Ломаченко
08:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Чемпион в четырех весовых категориях не хочет драться с украинцем.

7 декабря легковес, переходящий в полусредий дивизион, Майки Гарсия рассказал в комментарии каналу FightHype на You Tube о том, хотел бы он стать следующим соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко,

Майки не хочет этого боя, обосновав это тем, что Ломаченко слишком быстрый для него и по нему будет сложно попасть..

Кроме того, Майки дал прогноз на бой Ломаченко – Педраса. Американец предсказал победу Василия нокаутом до 6-го раунда. Как мы знаем, прогноз не оправдался.

Также, Гарсия назвал наиболее интересного сопереника для Ломаченко. Им, по мнению американца, является небитый чемпионом WBA Super во втором полулегком весе Джервонта Дэвис, интересы которого представляет Флойд Мейвезер. В июне прошлого года Дэвис нокаутировал Хосе Педрасу в 7-м раунде. После крайней победы Василия Ломаченко, Дэвис выложил пост в соцсетях, в котором сравнил технику украинца и свой стиль бокса.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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