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Грозный мексиканец вызвал на ринг Гвоздика

Грозный мексиканец вызвал на ринг Гвоздика
12:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Чемпион WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (39-0, 25 КО) хочет драться с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО).

Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе Гильберто Рамирес готов провести поединок с обладателем пояса WBC в полутяжелом дивизионе Александром Гвоздиком. 15 декабря мексиканец защитил свой титул, одержав победу над Джесси Хартом.

"Я выиграл все раунды боя. В восьмом раунде я травмировал локоть и если бы не это, то нокаутировал бы Харта. Теперь моя цель - перейти в полутяжелый вес. Я готов бросить вызов Александру Гвоздику", - приводит слова мексиканца Boxing Scene.

Отметим, за свою профессиональную карьеру Рамирес одержал 39 побед в 39 поединках, из них 25 - нокаутом.

Напомним, что в своем крайнем поединке в ночь с 1 на 2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде их чемпионского поединка, после чего канадец был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Хильберто Рамирес.
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