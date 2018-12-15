Грозный мексиканец вызвал на ринг Гвоздика

Новости спорта: Чемпион WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (39-0, 25 КО) хочет драться с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО).

Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе Гильберто Рамирес готов провести поединок с обладателем пояса WBC в полутяжелом дивизионе Александром Гвоздиком. 15 декабря мексиканец защитил свой титул, одержав победу над Джесси Хартом.

"Я выиграл все раунды боя. В восьмом раунде я травмировал локоть и если бы не это, то нокаутировал бы Харта. Теперь моя цель - перейти в полутяжелый вес. Я готов бросить вызов Александру Гвоздику", - приводит слова мексиканца Boxing Scene.

Отметим, за свою профессиональную карьеру Рамирес одержал 39 побед в 39 поединках, из них 25 - нокаутом.

Напомним, что в своем крайнем поединке в ночь с 1 на 2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде их чемпионского поединка, после чего канадец был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.