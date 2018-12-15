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Суббота, 15.12.2018
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Известный промоутер: Бой Ломаченко - Кролла подобен поединку Альварес - Филдинг

Известный промоутер: Бой Ломаченко - Кролла подобен поединку Альварес - Филдинг
17:43 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла.

Британский промоутер Эдди Хирн настроен организовать бой чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) и обязательного претендента на пояс WBA Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО):

"Кролла – это обязательны претендент, а Ломаченко абсолютно блестящий боец. Этот бой подобен встрече Альварес – Филдинг. Ну и что?

Имеет ли Кролла столько же шансов, сколько Педраса? Наверное. Вероятно, он имеет столько же шансов, сколько и любой, кто был с Ломаченко в ринге. Является ли Ломаченко непобедимым? Может быть. Нужно принять участие в этом поединке и это то, что Кролла хочет сделать.

Он был чемпионом мира, у него были объединительные бои, он дрался за пояс The Ring, что еще ему нужно сделать? Он получил возможность драться с Ломаченко с США и он готов.

У нас будут торги. Я хочу сделать бойцов абсолютно счастливыми и тот, кто заплатит больше денег, сделает этот бой".

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Ломаченко - Кролла.
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