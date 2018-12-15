Сауль Альварес проведет бои со всеми топовыми боксерами среднего веса

Новости спорта: Оскар Де Ла Хойя прокомментировал ближайшие планы Сауля Альвареса.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV выразил уверенность в том, что Сауль "Канело" Альварес сохранит свою ударную мощь и во втором среднем весе, и 15 декабря сумеет во второй половине боя нокаутировать обладателя титула WBA Regular в этом весе Рокки Филдинга .

"Я действительно так считаю, Канело коренастый парень, — сказал Де Ла Хойя о том, сумеет ли его подопечный сохранить свой удар в более тяжелой весовой категории. — Он невысокий, но коренастый, посмотрите на его шею, на его ноги. И он сильно бьет. Я думаю так, посмотрев на то, как он на прошлой неделе расправлялся с полутяжами в спаррингах. Думаю, Канело может добиться досрочной победы в поздних раундах".

Golden Boy уже резервирует 4 мая в Лас-Вегасе для следующего соперника Альвареса в среднем весе, но пока никаких обсуждений будущего соперника не велось. По словам Де Ла Хойи, Альварес в будущем обязательно встретиться со всеми топами среднего веса.

"Ну, если он хочет встретиться с Канело в третий раз, он должен подписать контракт с DAZN, — сказал промоутер о экс-чемпионе мира Геннадии Головкине . — Я еще не думаю, о его следующем сопернике. Посмотрим, как сложится субботний бой, и тогда уже будем планировать".

"Мне нравится этот бой, — отметил Де Ла Хойя о поединке Альвареса против Джермалла Чарло . — Думаю, в будущем этот бой состоится. Знаете, Канело, готов драться с любым соперником. У нас есть план, мы знаем, чего мы хотим. Запомните мои слова, он встретится с ними. Канело хочет стать великим, и для этого ему необходимо драться с Джейкобсами и Чарло, с любым, кто выйдет против него".