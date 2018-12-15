Известный боксер Давид Лемье госпитализирован, бой с Джонсоном отменен

Новости спорта: Давид Лемье из-за сгонки веса оказался на больничной койке.

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Давид Лемье не сможет принять участие в поединке с Туреано Джонсоном, сообщает BoxingScene. Во время подготовки к бою у канадского боксёра возникли серьёзные проблемы со сгонкой веса, его организм получил серьёзное обезвоживание, в результате чего врачи приняли решение его госпитализировать.

Напомним, что этот поединок должен был пройти в андеркарде боксёрского турнира, центральным событием которого станет возвращение на ринг Сауля Альвареса. Его соперником будет Рокки Филдинг.

В преддверии боя прошла официальная церемония взвешивания, на которой Сауль Альварес показал 167,4 фунта, а Рокки Филдинг — 167,6.