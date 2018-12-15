Сауль Альварес не будет боксировать в весе Гвоздика

Новости спорта: Сауль Альварес рассказал, в каком весе он планирует проводить будущие бои.

В ночь на 16 декабря по киевскому времени в Нью-Йорке на вечере профессионального бокса состоится бой чемпиона мира во втором среднем весе Рокки Филдинга и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса. На кону встречи будет стоять титул Филдинга, а для мексиканца этот бой станет первым в карьере в этой весовой категории.

Как бы то ни было, Альварес ещё до боя признал, что не намерен регулярно выступать во втором среднем весе, и полностью исключил переход в полутяжёлый дивизион.

«Я сконцентрирован на том, чтобы отобрать титул у Филдинга, в этом состоит наша идея. После вернусь в привычный средний вес. Буду ли боксировать в будущем во втором среднем весе? Если могу себе это позволить, то почему бы и нет. Ради интересных боёв я буду готов к этому.

Что касается полутяжёлого веса, для меня это не вариант. Второй средний вес — мой максимум", — приводит слова Альвареса BoxingScene.