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Суббота, 15.12.2018
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Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна

Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
22:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: В субботу, 15 декабря, украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян победил Грегорио Леброна.

Бой прошел в Киеве в КВЦ "Парковый" в рамках большого вечера бокса Union Boxing Promotions. Поединок завершился техническим нокаутом в 5-м раунде.

Бой прошел в быстром темпе при полном доминировании украинского чемпиона. Далакян отдал центр ринга сопернику и действуя вторым номером в дебютных раундах изматывал оппонента. Уже во втором раунде Артем отправил Грегори в нокдаун встречным ударом с правой. Урока Леброн не усвоил и раз за разом натыкался на подобные удары чемпиона. В 5-м раунде Далакян взвинтил темп и начал намного чаще бить и попадать. В результате чего претендент трижды оказывался в нокдауне. За 20 секунд до конца раунда рефери принял решение об остановке боя.

Таким образом, Артем Далакян второй раз защитил свой пояс WBA в наилегчайшем весе. 

Отметим, в андеркарте главного поединка вечера бокса состоялись несколько примечательных схваток. В частности, украинские проспекты супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко и Александ Захожий добыли ярчайшие победы нокаутами.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Артем Далакян, Грегорио Леброн, Далакян - Леброн, Артем Далакян - Грегорио Леброн.
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