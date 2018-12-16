Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе
Сауль Альварес нокаутировал Филдинга и завоевал пояс WBA во втором среднем весе
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
UFC on Fox 31. Результаты боев
UFC on Fox 31. Результаты боев
Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы
Цыганков попал в символическую сборную группового раунда Лиги Европы

Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Хохфильцене
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Второй этап Кубка мира в Австрии завершат командные эстафеты.

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на сегодняшнюю эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Разгонять эстафету будет Артем Тищенко. Вторым на дистанцию уйдет Артем Прима, который идет на 19-м месте в общем зачете Кубка мира, что является лучшим результатом среди украинцев. На третьем этапе стартует Сергей Семенов, финишером сборной будет Дмитрий Пидручный.

Отметим, что в гонке не будут выступать лидеры общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе и Мартен Фуркад.

Мужская эстафетная гонка состоится завтра, 16 декабря, в Хохфильцене. Начало в 15:00 по Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Хохфильцен-2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян победил Леброна: как это было
02 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
03 Сауль Альварес не будет боксировать в весе Гвоздика
04 Манчестер Сити обыграл Эвертон: обзор матча (Видео)
05 Бавария забила Ганноверу 4 безответных мяча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь