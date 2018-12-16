Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Новости спорта: Второй этап Кубка мира в Австрии завершат командные эстафеты.

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на сегодняшнюю эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Разгонять эстафету будет Артем Тищенко. Вторым на дистанцию уйдет Артем Прима, который идет на 19-м месте в общем зачете Кубка мира, что является лучшим результатом среди украинцев. На третьем этапе стартует Сергей Семенов, финишером сборной будет Дмитрий Пидручный.

Отметим, что в гонке не будут выступать лидеры общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе и Мартен Фуркад.

Мужская эстафетная гонка состоится завтра, 16 декабря, в Хохфильцене. Начало в 15:00 по Киеву.