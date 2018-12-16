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Далакян - Леброн. Видео боя

Далакян - Леброн. Видео боя
07:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: union-boxing.com

Новости спорта: Полное видео боя Артем Далакян - Грегорио Леброн.

В субботу, 15 декабря, украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян провел вторую защиту своего пояса в бою против представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна. Бой был главным событием большого вечера бокса промоутерской компании Union Boxing Promotions в киевском КВЦ "Парковый".

В 5-м раунде Далакян трижды отправлял соперника в нокдаун и за 20 секунд до конца раунда судья остановил бой. Таким образом, Артем добыл победу техническим нокаутом.

Видео боя Далакян - Леброн (на видео 3:39:00)

Таким образом, Артем Далакян второй раз защитил свой пояс WBA в наилегчайшем весе.

Отметим, в андеркарте главного поединка состоялись несколько интересных боев. В частности, украинские проспекты супертяжелого веса Владислав Сиренко и Александ Захожий добыли яркие победы нокаутами.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Артем Далакян, Грегорио Леброн, Далакян - Леброн, Артем Далакян - Грегорио Леброн.
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