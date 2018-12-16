Далакян - Леброн. Видео боя

Новости спорта: Полное видео боя Артем Далакян - Грегорио Леброн.

В субботу, 15 декабря, украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян провел вторую защиту своего пояса в бою против представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна. Бой был главным событием большого вечера бокса промоутерской компании Union Boxing Promotions в киевском КВЦ "Парковый".

В 5-м раунде Далакян трижды отправлял соперника в нокдаун и за 20 секунд до конца раунда судья остановил бой. Таким образом, Артем добыл победу техническим нокаутом.

Видео боя Далакян - Леброн (на видео 3:39:00)

Таким образом, Артем Далакян второй раз защитил свой пояс WBA в наилегчайшем весе.