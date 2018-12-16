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Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута

Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
08:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: Сауль Альварес техническим нокаутом в 3 раунде победил Рокки Филдинга.

15 декабря в Нью-Йорке 28-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес завоевал чемпионский пояс в третьей для себя весовой категории, победив техническим нокаутом в третьем раунде обладателя титула WBA Regular во втором среднем весе, британца Рокки Филдинга.

Альварес сразу продемонстрировал свое преимущество в скорости и ударной мощи, отправив Филдинга в нокдаун уже в первом раунде ударом в корпус, и в дальнейшем именно атаки в корпус стали решающими. Филдинг выглядел скованным, и его атаки не были опасными, а Альварес вновь во втором раунде отправил британца в нокдаун ударом в корпус. А затем после еще двух нокдаунов в третьем раунде, рефери остановил бой, не открывая счета. Филдинг быстро встал и улыбался, но не стал протестовать против остановки боя.

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