Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута

Новости спорта: Сауль Альварес техническим нокаутом в 3 раунде победил Рокки Филдинга.

15 декабря в Нью-Йорке 28-летний мексиканец Сауль "Канело" Альварес завоевал чемпионский пояс в третьей для себя весовой категории, победив техническим нокаутом в третьем раунде обладателя титула WBA Regular во втором среднем весе, британца Рокки Филдинга.

Альварес сразу продемонстрировал свое преимущество в скорости и ударной мощи, отправив Филдинга в нокдаун уже в первом раунде ударом в корпус, и в дальнейшем именно атаки в корпус стали решающими. Филдинг выглядел скованным, и его атаки не были опасными, а Альварес вновь во втором раунде отправил британца в нокдаун ударом в корпус. А затем после еще двух нокдаунов в третьем раунде, рефери остановил бой, не открывая счета. Филдинг быстро встал и улыбался, но не стал протестовать против остановки боя.