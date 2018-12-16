Бокс. Монро провалил допинг-тест перед боем с Чарло

Новости спорта: 22 декабря в Нью-Йорке на арене Barclays Center состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в среднем весе.

Предполагалось, что "временный" чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло встретится с Уилли Монро. Но последний провалил допинг-тест, сообщает BoxingScene. Таким образом, этот поединок отменён.

Вероятнее всего, новым соперником Джермалла Чарло станет экс-претендент на титул чемпиона мира россиянин Матвей Коробов. Он готовился выступить на том же вечере бокса. Планировалось, что он проведёт 8-раундовый бой с колумбийцем Хуаном де Анхелем. Чтобы получить право сразиться с Чарло, Коробову необходимо будет успеть уложиться в лимит среднего веса (до 72,6 кг). Его бой с де Анхелем планировалось провести во втором среднем весе (до 76,2 кг).