Сауль Альварес заговорил о 3 бое против Геннадия Головкина

Новости спорта: Сауль Альварес после победы над Рокки Филдингом рассказал, что готов провести бой против Геннадия Головкина.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super и WBC и обладатель титула по версии WBA Regular во втором среднем весе Сауль Альварес сказал, что не против проведения третьей схватки с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, даже невзирая на то что это противостояние он считает завершённым.

"Хочу участвовать в больших поединках, и не так уж важно, стоит на кону титул или нет. На данный момент хочу давать зрителям лучшие поединки. Что касается противостояния с Головкиным, то, по моим ощущениям, оно завершилось 15 сентября, ведь я показал, что я лучший. Вместе с тем, у нас получилось устроить два классных поединка, и в этом нет никакого секрета. Если люди хотят видеть третий бой, мы можем его организовать", — приводит слова мексиканца BoxingScene.