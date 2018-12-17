Ломаченко обходит Кроуфорда в списке лучших боксеров мира ESPN

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) остается лучшим боксером мира в рейтинге ESPN.

10 из 11 экспертов ESPN поставили Ломаченко на первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Главный конкурент Василия американец Теренс Кроуфорд получил только одну «десятку».

В рейтинге ESPN нашлось место и абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику, которого два эксперта поставили на третье место. По сумме баллов Усик расположился на восьмой строке.

Что касается Александра Гвоздика, то единственный бал новому чемпиону WBC в полутяжелом весе отдал его тренер Тедди Атлас.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии ESPN:

1. Василий Ломаченко (Украина) – 109 баллов

2. Теренс Кроуфорд (США) – 100

3. Сауль Альварес (Мексика) – 82

4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 56

5. Майки Гарсия (США) – 53

6. Эррол Спенс (США) – 51

7. Наоя Иноуэ (Япония) – 46

8. Александр Усик (Украина) – 43

9. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 23

10. Деонтей Уайлдер (США) – 16