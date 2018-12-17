Ломаченко обходит Кроуфорда в списке лучших боксеров мира ESPN

10 из 11 экспертов ESPN поставили Ломаченко на первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Главный конкурент Василия американец Теренс Кроуфорд получил только одну «десятку».
В рейтинге ESPN нашлось место и абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику, которого два эксперта поставили на третье место. По сумме баллов Усик расположился на восьмой строке.
Что касается Александра Гвоздика, то единственный бал новому чемпиону WBC в полутяжелом весе отдал его тренер Тедди Атлас.
Топ-10 лучших боксеров мира по версии ESPN:
1. Василий Ломаченко (Украина) – 109 баллов
2. Теренс Кроуфорд (США) – 100
3. Сауль Альварес (Мексика) – 82
4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 56
5. Майки Гарсия (США) – 53
6. Эррол Спенс (США) – 51
7. Наоя Иноуэ (Япония) – 46
8. Александр Усик (Украина) – 43
9. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 23
10. Деонтей Уайлдер (США) – 16