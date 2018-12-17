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Де ла Хойя: Я уверен, что Энтони Джошуа тоже хочет бросить Альваресу вызов

Де ла Хойя: Я уверен, что Энтони Джошуа тоже хочет бросить Альваресу вызов
11:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Промоутер Де ла Хойя уверен, Джошуа хочет подраться с Альваресом.

Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя считает, что поединок с его клиентом — желанный бой для многих боксёров, в том числе и для чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

В минувшие выходные Альварес в третьем раунде нокаутировал Рокки Филдинга, добавив к поясам WBC и WBA Super в среднем весе титул чемпиона WBA Regular второй средней категории.

«Я думаю, что он показал не только терпеливость и умение отлично работать по корпусу, но и то, что может конкурировать с большими парнями из второго среднего веса. Послушайте, я не рекламировал этот бой как самый тяжелый для Сауля, но тем не менее он не был простым из-за разницы в весе и из-за набора массы.

У Альвареса мишень на спине, и все хотят подраться с ним, все хотят бросить ему вызов. Я уверен, что Энтони Джошуа тоже хочет бросить ему вызов», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

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