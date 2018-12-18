Джошуа хочет провести бой против Уайлдера

Новости спорта: Энтони Джошуа, в очередной раз подтвердил, что хочет выйти на ринг против Деонтея Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа в очередной раз подтвердил, что настроен в апреле следующего года провести бой за звание чемпиона мира по версии WBC против Деонтея Уайлдера.

«Я не прячусь, я действительно хочу этот бой. Умоляю ли я Уайлдера? Да, умоляю его согласиться на этот бой. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Я жажду этого, так что да, я умоляю его.

В моей голове только Уайлдер. Для него куда более выгодно в финансовом плане провести бой со мной, чем с Фьюри. Он должен рассмотреть это предложение. Я не гонюсь за ним, но он должен понимать, что на данный момент мы оба свободны для такого боя», — цитирует Джошуа Boxing Scene.

В своем последнем поединке Джошуа отправил в нокаут Александра Поветкина.