Скачать
Вторник, 18.12.2018
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
В Киеве прошел яркий вечер WWFC 13 с главным боем Долидзе - Пастернак
В Киеве прошел яркий вечер WWFC 13 с главным боем Долидзе - Пастернак
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Джошуа хочет провести бой против Уайлдера

Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
04:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Энтони Джошуа, в очередной раз подтвердил, что хочет выйти на ринг против Деонтея Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа в очередной раз подтвердил, что настроен в апреле следующего года провести бой за звание чемпиона мира по версии WBC против Деонтея Уайлдера.

«Я не прячусь, я действительно хочу этот бой. Умоляю ли я Уайлдера? Да, умоляю его согласиться на этот бой. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Я жажду этого, так что да, я умоляю его.

В моей голове только Уайлдер. Для него куда более выгодно в финансовом плане провести бой со мной, чем с Фьюри. Он должен рассмотреть это предложение. Я не гонюсь за ним, но он должен понимать, что на данный момент мы оба свободны для такого боя», — цитирует Джошуа Boxing Scene.

В своем последнем поединке Джошуа отправил в нокаут Александра Поветкина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
02 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
03 Матч Олимпиакос - Динамо может пройти без зрителей
04 Ломаченко хочет попробовать свои силы в UFC
05 "Нам будет сложно": Легенда Ювентуса - о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь