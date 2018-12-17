Ломаченко хочет попробовать свои силы в UFC

Новости спорта: Также он высказался касательно возможности боя с Макгрегором.

Обладатель поясов чемпиона мира по боксу WBА и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко во время пресс-конференции в Киеве ответил на вопрос насчет UFC.

"UFC и бой с Макгрегором? Если говорить откровенно, то это интересная идея, но делать я этого не собираюсь. У меня есть свой вид спорта, а кому-то что-то доказывать в их спорте неинтересно. А по поводу Макгрегора, я не хочу хайповать, сказать что-то и какую-то популярность от этого получить", - цитирует Ломаченко Xsport.

Напомним, в своем последнем боксерском поединке украинец Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Хосе Педрасу и объединил чемпионские пояса.