Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, какой бой был самым сложным в своей карьере.

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) на сегодняшней встрече с с журналистами и поклонниками, которая состоялась в киевском ТРЦ «Lavina Mall» вспомнил самый тяжелый бой в своей спортивной карьере.

«Самый тяжелый бой — 2011 год. Я боксировал с бразильцем за лицензию на вторые Олимпийские игры. Мне победу не отдали. Я считаю, что тот бой выиграл. Подали протест, дальше мне позволили продолжать боксировать и я, в конце концов, квалифицировался на Олимпийские игры, где и завоевал золотые медали».

В декабре Ломаченко победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) по единогласному решению судей. Таким образом, Ломаченко объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.

Ломаченко возглавил рейтинг боксеров вне весовой категории от Sports Illustrated.