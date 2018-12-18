Рефери боя Гвоздик - Стивенсон - о состоянии здоровья канадского боксера

Новости спорта: Гриффин до сих пор вспоминает по ночам бой Адониса с Гвоздиком.

Рефери поединка между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном Майкл Гриффин рассказал, что был крайне обеспокоен результатами боя. Напомним, боксер из Канады проиграл украинцу и пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

"Я пересматривал этот бой снова и снова, по крайней мере, сто раз. Все тогда происходило так быстро. Я имел дело с левшей против правши, и мне всегда было трудно иметь открытый угол, чтобы вмешаться. В один момент я увидел, что Стивенсон больше не может защищаться.

Я потерял аппетит, я потерял более 10 фунтов с тех пор. Каждую ночь я просыпаюсь в 4 часа утра и в моем воображении мелькают картины этого боя", – приводит слова Гриффина Boxing Scene.

Отметим, что Гриффин также работал на другом поединке в Торонто, когда Баду Джек чуть не нокаутировал Адониса за последние 30 секунд их боя в начале 2018 года.