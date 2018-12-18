Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года

Новости спорта: Украинский специалист Анатолий Ломаченко стал лучшим тренером 2018 года по версии американского издания Sports Illustrated.

Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных. Сын и подопечный Анатолия Ломаченко Василий в 2018 году провел два боя. Сначала в поединке с Хорхе Линаресом (45-4, 28 КО) украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, а в декабре выиграл свой первый в карьере объединительный бой против Хосе Педрасы (25-2, 12 КО).

Помимо этого Ломаченко-старший готовил Александра Усика (16-0, 12 КО) к финалу WBSS, в котором украинец деклассировал Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Кроме этого, Анатолий Ломаченко дистанционно помогал обладателю первого в истории трофея Мохаммеда Али готовиться к бою с Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), который украинец выиграл нокаутом в восьмом раунде.

Также по информации Sports Illustrated Анатолий Ломаченко приложил руку к победе Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) над Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО), в результате которой Украина получила четвертого действующего чемпиона мира.

Таким образом, украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик – боксером года, а Анатолий Ломаченко – тренером года.