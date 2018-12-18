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Миллер отказался от боя с Джойсом ради Джошуа

Миллер отказался от боя с Джойсом ради Джошуа
11:04 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский супертяж Джаррелл Миллер считает, что британец недостаточно раскручен.

Американский супертяж Джаррелл Миллер заявил о том, что не собирается соглашаться на бой против серебряного призера Игр в Рио, британца Джо Джойса. Последний уже несколько раз открыто вызывал американца на бой.

По словам Миллера, 33-летний Джойс недостаточно известен и раскручен для того, чтобы организовывать их совместный поединок. «У Джо Джойса нет ни денег, ни рейтинга. Я свое место заслуживал годами, а он просто пришёл и на этом все. Есть два варианта, как добиться нужного вам боя. Надо либо стать обязательным претендентом, либо предложить серьезный гонорар. У него нет ни первого, ни второго. За бой он зарабатывает 50.000 долларов, это просто не имеет никакого смысла. Так уж устроен бокс, мы деремся за деньги.

Я заслужил свои награды. Я дрался с лучшей оппозицией, нежели Энтони Джошуа до титульного боя. Лучшим соперником Деонтея Уайлдера был Луис Ортис. Подумать только, лучшим соперником за все 40 боев! А с кем дрался Джошуа до того, как подрался за чемпионский титул? Да ни с кем! Побил Чарльза Мартина, который просто отдал ему пояс и лишь потом вышел с Кличко. После этого провел бой с маленьким Такамом, с маленьким Джозефом Паркером, после этого с Бризилом и с Александром Поветкиным, которому было почти 40 лет», – сказал Миллер.

Ранее Джаррелл Миллер бросил вызов Энтони Джошуа.

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