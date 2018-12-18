Бой Малиновского 22 декабря отменен

Новости спорта: Главным поединком вечера бокса в Броварах станет бой Дениса Беринчика.

22 декабря чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский должен был провести защиту титула, но из-за травмы украинца бой отменили. Об этом сообщает К2 Promotions.

По словам Малиновского, во время одного из спаррингов он травмировал ребра и врачи категорически запретили ему продолжать подготовку.

«Конечно, я расстроился, потому что одержав победу в этом поединке, я бы мог стать обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира», - пояснил украинский боксер.

Напомним, 22 декабря в ТРЦ «Терминал» (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine. Главным событием вечера станет поединок Дениса Беринчика за титул WBO International против Росеки Кристобаля.

Также в ринг в этот вечер выйдут чемпион Украины в суперлегком весе Мишико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко.