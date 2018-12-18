Ломаченко запустил собственный бренд спортивных товаров

Новости спорта: Василий Ломаченко запустил собственный бренд спортивного снаряжения и товаров.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко объявил о запуске своего бренда спортивной экипировки.

"Достаточно долго я держал в тайне свой секретный проект, о котором хочу рассказать немного больше уже сейчас.

Закрытая спортивная лаборатория Loma Sports Lab была создана еще в начале этой весны и весь год проработала над разработкой целой серии линеек товаров для спорта, бокса, фитнеса и еще кое-чего, о чем сейчас не могу рассказать.

Первое детище лаборатории получило название LOMA FITNESS и я по-особенному горжусь этой линейкой, так как всегда верил в идею того, что спорт должен быть максимально доступен для каждого.

Я запустил свой собственный бренд профессиональных спортивных товаров и снаряжения. Зайди проверь loma-sports.com", – написал Ломаченко.

Первыми товарами от бренда украинского боксера стали скоростная скакалка из титанового сплава, неопреновый пояс для подкожного жиросжигания и фитнес-резинки из тянущегося шелка.

Напомним, в марте Ломаченко презентовал в США свою линию спортивной одежды от Reebok.