Рефери боя Гвоздик - Стивенсон потерял аппетит и сбросил 5 кг

Новости спорта: Майкл Гриффин очень сильно переживает после боя Гвоздик - Стивенсон.

Рефери боя Гвоздик – Стивенсон Майкл Гриффин сказал, что потерял сон и аппетит из-за того, что не закончил бой раньше.

«Я пересмотрел тот бой сотню раз. Все было очень быстро. Я раньше судил бои правшей против левшей. С ними всегда сложно найти открытый угол, чтобы вмешаться, если будет нужда. Я не вижу, как мог сработать по-другому.

Я видел, что Стивенсон больше не может самостоятельно защищаться. Но из-за движения боксеров и моей позиции мне пришлось ждать.

После боя я потерял аппетит, сбросил около пяти килограмм. Каждую ночь я просыпаюсь в 4 утра и вижу события того боя», – сказал Гриффин.

Стивенсон был тяжело нокаутирован в 11-м раунде и до сих пор находится в больнице.