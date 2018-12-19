Диллиан Уайт: Поветкин будет следующим. Я сказал ему об этом

Новости спорта: Российский супертяжеловес также заинтересован в поединке с британцем, это будет один из последних его боев.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (24-1, 17 КО) хочет провести следующий поединок с экс-чемпионом мира из России Александом Поветкиным (34-2, 24 КО). Слова британца передает BoxingScene:

«Поветкин будет следующим. Я сказал ему об этом. Он также сказал, что хочет подраться со мной. Эдди Хирн сказал, что готов сделать это. Поветкин – хороший боец, но я знаю, что нужно делать с ним. Тебе просто нужен хороший удар и ты можешь целый день избивать Поветкина».

Согласно источнику, Поветкин, в свою очередь, также заинтересован в поединке с Уайтом. Еще одним кандидатом для россиянина является Дерек Чисора (29-8, 21 КО), который выйдет в ринг против Уайта уже 22 декабря для реванша.

Напомним, что в последнем бою Поветкин проиграл обладателю поясов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), побывав в нокауте в седьмом раунде.

После поражения 39-летний российский боксер заявил, что проведет еще один-два поединка перед завершением карьеры.