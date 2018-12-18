Амир Хан призвал Келл Брука признаться, что тот гей

Новости спорта: В прошлом чемпион Амир Хан заявил, что Келл Брук - гей и скрывает об этом.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан считает, что его соотечественник Келл Брук является гомосексуалистом.

«Сколько уверенности у этого парня? Многие говорили мне, что он неуверенный в себе парень. Говорят, что он гей. Если ты настоящий мужчина, выйди и скажи: «Знаете, я гей». Выйди и скажи правду. Если он уверенный в себе мужчина, он должен выйти и рассказать миру, кто он на самом деле», — заявил Хан.

Также Амир заявил, что в 2014-м году Брук получил ножевое ранение из-за того, что приставал к мужчине.

«Расскажи нам, что случилось, когда тебя ударили ножом. Всё потому, что он пытался приставать к какому-то бедняге. Это то, что мне рассказали в его собственном лагере. Он живёт сумасшедшей жизнью», — сказал Хан.