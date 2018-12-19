Деревянченко получит второй шанс стать чемпионом мира по боксу

Новости спорта: В марте украинский боксер должен боксировать за статус официального претендента на пояс IBF.

Украинский боксер в средней весовой категории Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) уже в марте может провести бой за статус претендента на пояс по версии IBF против немца Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Luckypunch.net сообщает, что украинский боксер дал согласие на проведение поединка вслед за немцем. Санкционировали бой между Деревянченко и Кулкайем сами представители IBF. Скоро должны начаться переговоры о поединке, который может состояться уже в марте.

Если Деревянченко победит немца, то получит второй шанс против чемпиона в категории Дэниелу Джейкобса. 28 октября Джейкобс победил украинского боксера по запискам судей и забрал себе титул IBF. По истечению 12 раундов один судей отдал победу Деревянченко со счетом – 114:113, а двое других – Джейкобсу со счетом – 115:112.

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