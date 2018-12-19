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Чемпион мира бросил вызов Гвоздику

Чемпион мира бросил вызов Гвоздику
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Непобежденный мексиканский боксер Хильберто Рамирес хочет драться с Александром Гвоздиком.

Чемпион WBO во втором среднем весе 27-летний мексиканский боксер Хильберто Рамирес готов подняться в полутяжелый вес для поединка с чемпионом WBC украинцем Александром Гвоздиком.

По словам Рамиреса, бой с украинцем будет легко организовать, если в ближайшее время Рамирес не получит объединительный бой с обладателем титула WBA в этом весе Каллумом Смитом.

"Я хочу завоевать чемпионский титул в полутяжелом весе. Хочу войти в рейтинг лучших независимо от веса, это моя следующая цель. Я бы с удовольствием в ближайшее время встретился с Гвоздиком. Этот бой легко организовать. Мы работаем с одним промоутером - Бобом Арумом - здесь не должно быть проблем. Я хочу встретиться с Каллумом Смитом в объединительном бою, потому что считаю нас двоих сильнейшими в этом весе и хочу доказать, что я настоящий чемпион второго среднего веса, но я не хочу ждать слишком долго. Я чемпион, я хочу хороших боев", - цитирует Рамиреса Klitschko-brothers.com.

Как сообщал Укринформ, 1 декабря украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Сразу после боя 41-летнего канадского боксера госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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