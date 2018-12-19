Беринчик: В украинском боксе есть только Хижняк, нужно что-то менять

Новости спорта: Денис Беринчик опять раскритиковал положение дел в украинском аматорском боксе.

Обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик ответил Федерации бокса Украины, которая пригрозила боксеру огромным скандалом. Спортсмен признался, что к функционерам у него нет никаких претензий.

«Я ушел из любительского бокса, потому что мешали этому всему судьи. Федерация ничего плохого мне не сделала, но есть люди, которые мешают и ставят палки в колеса — это судейская коллегия. Вся Федерация борется, чтобы судейство было грамотное и четкое, но, увы, случаются какие-то подводные камни, подвохи и не такой жесткий отбор, какой может быть», - цитирует Беринчика VRinge.

При этом украинский боксер отметил, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства.

«Приезжают ребята с чемпионатов Украины. Я со многими общаюсь, я принес это не только с 2013-го года, это продолжается и сегодня. Ничего не меняется. Медалей нет. Есть только Хижняк, которого тренирует папа, как и Василия Ломаченко. Что-то надо менять», - обратился к Федерации Беринчик.

Напомним, что чемпион WBO Oriental Денис Беринчик в субботу, 22 декабря, сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем.